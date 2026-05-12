صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رینجرز کی کارروائی،5موٹرسائیکل چور پکڑے گئے

  • کراچی
رینجرز کی کارروائی،5موٹرسائیکل چور پکڑے گئے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے مجاہد کالونی، ناظم آباد سے۔۔۔

 اسٹریٹ کرائم اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان ذیشان عرف ملوترا ولد محمد یاسین، محمد عبید عرف دادو ولد محمد وسیم، محمد جاشم ولد عبدالکلام، نوید الرحمان عرف پٹھان اور احمد عرف ایمو ولد محمد افضل کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک موٹرسائیکل، 3 موبائل فونز اور نقدی برآمد کر لی گئی ۔گرفتار ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مجاہد کالونی، واحد کالونی، ناظم آباد اور ملحقہ علاقوں میں اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی، شادی ہالوں کے باہر جیب تراشی، موٹرسائیکل، اور موبائل فون چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ