صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون سندھ:پولیس کارروائیوں میں 65 منشیات فروش گرفتار

  • کراچی
اندرون سندھ:پولیس کارروائیوں میں 65 منشیات فروش گرفتار

آئس،ویڈ،شراب،چرس، انڈین گٹکے ،موٹرسائیکلوں، اسلحے ، رقم سمیت دیگر اشیا برآمد گرفتار ملزموں میں اشتہاری،مطلوب بھی شامل،2 منشیات فروشوں نے سرنڈرکردیا

حیدر آباد، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد ، سانگھڑ ، جھڈو (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) اندرون سندھ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں میں 65 ملزم گرفتار، آئس، ویڈ، شراب، چرس، انڈین گٹکے ،موٹرسائیکلوں، اسلحے ، رقم سمیت دیگر اشیا برآمدکرلی گئیں۔ حیدرآباد پولیس نے 9 ملزموں منشیات سپلائر سلمان شوکت ، 1 لاکھ روپے نقد،غلام علی قمبرانی، انس پنہور ،غلام علی، ذوالفقار آرائیں، اسماعیل قریشی، سجاد علی چانڈیو، جنید راجپوت، مزمل عالمانی اور امجد پٹھان کو گرفتار کرکے ویڈ، ایک لاکھ روپے ، اسلحہ، چرس اور شراب سمیت دیگر اشیا برآمد کر کے مقدمہ درج کرلیا۔ لاڑکانہ پولیس نے 11 ملزموں کو بابرہ جاگیرانی قتل کیس میں ملوث مرکزی ملزم عبدالرحیم جاگیرانی،عبدالحق بگھیو ،مطلوب ملزموں ابرار اور حسنین ڈیتھو، شاہد کوڈرانی،اعجاز ٹگڑ، اشتہاری اکرم سیہڑو، سنگین مقدمات میں ملوث نعمان اور ابرار، خاتون ملزمہ(ر۔ا)کو گرفتار کرکے اسلحہ، منشیات، سیکڑوں لٹر غیرقانونی پٹرول، چنگچی رکشہ اور چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کرلی۔ جبکہ 2 منشیات فروشوں نے متعلقہ عدالتوں میں سرنڈر کردیا۔ سکھر پولیس نے آئی آر لسٹڈ 3 منشیات فروشوں شفقت عرف شفوں چاچڑ ،رام کمار اور بیشام لال کے قبضے سے بڑی مقدار میں چرس، ضمیر منگی، کے قبضے سے 3، عنایت اللہ شیخ سے 4 شراب کی بوتلیں، جبکہ سکھر پولیس نے دوران گشت ایک ملزم رمیش کمار کو گرفتار کر کے 1170 گرام چرس برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا۔ جیکب آباد پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 5 ملزموں حاکم شاہ، حفیظ لاشاری، زبیر پنہور، خان محمد لغاری اور مشتاق لغاری کو گرفتار کر کے 5 کلو 50 گرام چرس برآمد کرلی۔ سانگھڑ پولیس نے مختلف تھانوں کی حدود میں کارروائیوں کے دوران 23 منشیات فروشوں سمیت 34 ملزموں کو گرفتار کر کے گٹکے کی ہزاروں پڑیاں، چرس، شراب اور اسلحہ برآمد کرلیا۔ جبکہ پولیس نے دیسی شراب تیار کرنے والی بھٹیاں بھی مسمار کر دیں۔ جھڈو پولیس نے بھاری مقدار میں مضر صحت انڈین گٹکا برآمد کرلیا، جبکہ ملزم فرار ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول مہنگا ادویات کی قیمتوں میں 20 فیصد اضافہ

جیلوں کے قیدیوں کو علاج معالجہ کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے ہیلتھ کونسل کا قیام

ایس ڈی پی او آفس کا باقاعدہ افتتاح

مجالس کے روٹس پر ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات

بیوٹیفکیشن پلان پر عمل درآمد کے دوران ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر خوشاب کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن