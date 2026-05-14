صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان واہن میں مذہبی کشیدگی نے پھر سر اٹھا لیا،3 افراد زخمی

  • کراچی
خان واہن میں مذہبی کشیدگی نے پھر سر اٹھا لیا،3 افراد زخمی

محراب پور (نمائندہ دنیا) خان واہن میں مذہبی کشیدگی نے پھر سر اٹھا لیا، حملے میں متعدد افراد زخمی۔ خان واہن تھانے کی حدود ملاح محلہ میں کافی عرصہ سے مذہبی کشیدگی چلی آ رہی ہے ۔

 اسی حوالے سے ایک گروپ کے افراد نے حملہ کرکے صحافی اللہ بخش کوندر، عباس کوندر اور بشارت رسول کوندر کو زخمی کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آوروں نے ڈنڈوں سے دکان پر حملہ کیا اور تینوں کو زخمی کرکے فرار ہوگئے ۔ دریں اثنا حملے کے خلاف خان واہن تھانے سے عیدگاہ چوک تک دلمراد وگھیو، عبدالجلیل تنیو اور علی حیدر تنیو کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس سے دکانیں اور کاروباری مرکز بند ہوگئے ۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے ، حملے میں ملوث ملزموں کو فوری گرفتار کیا جائے بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ایس ایچ او خان واہن کے مطابق حملے میں ملوث ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نوجوان نسل ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے :عمر عباس میلہ

اسلام پورہ ریلوے گراؤنڈ مویشی منڈی کے انتظامات کا جائزہ

چنیوٹ: ڈی سی اور ڈی پی او کا کیٹل مارکیٹ کا دورہ

کمالیہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، بروقت تکمیل کی ہدایت

سول ویٹرنری ہسپتال میں جدید سہولیات کے منصوبے کا جائزہ

شہری مسائل کے حل کیلئے بلاجھجک رابطہ کریں: مسرت جبیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن