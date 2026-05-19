حیدر آباد:منشیات کی بھاری کھیپ برآمد، 16ملزم گرفتار

لال ٹنکی امریکن کوارٹر کے قریب چھاپہ، گٹکا خام مال کے 70کٹے برآمد30کلو تمباکو، گٹکا تیاری کا سامان پولیس نے قبضے میں لے لیا، مقدمہ درج

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)حالی روڈ پولیس نے خفیہ اطلاع پر لال ٹنکی امریکن کوارٹر کے قریب ملزموں محمود دل، محمد جمن بھٹی اور اسامہ غوری کو گرفتار کرکے انکے قبضے سے 70 کٹوں میں 700 کلو خام مال مین پوری اور 800 گٹکے کے پیکٹ، 30 کلو تمباکو اور مین پوری تیاری کا دیگر سامان تحویل میں لیکر مقدمہ درج کرلیا ۔ ہٹری پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے ملزم عادل چانڈیو کو 2 کلو 10 چرس، ملزمان محمد اسلم سانڈ اور ندیم گوپانگ کو 20 لیٹر کچی شراب، ملزم عمران چانڈیو کو 1760 ساشے گٹکے ، ملزم ایاز عرف پپو رند کو 10 لیٹر کچی شراب، ملزم زاہد چانڈیو کو 10 لیٹر کچی شراب اور ملزم حسنین کو 10 لیٹر کچی شراب سمیت گرفتار کرلیا ۔

پھلیلی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائر قمر علی عرف کاوش رند کو گرفتار کرکے قبضے سے 1 کلو 10 گرام چرس برآمد ہونے پر نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ۔ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائر سانول پنہور اور اﷲ ڈتا کو گرفتار کرکے ملزمان کے قبضے سے 2 کلو 123 گرام چرس برآمد ہونے پر ملزمان کیخلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ۔ مارکیٹ پولی نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائرز نجف سندھی قریشی اور عبدالحسین کو گرفتار کرکے ملزمان کے قبضے سے 20 لیٹر کچی شراب برآمد کرلی۔ اے سیکشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین پوری و گٹکا فروش بنام سید شاہد کو گرفتار کرکے ملزم کے قبضے سے 200 مین پوری اور 440 ساشے گٹکے برآمد کرلئے۔

