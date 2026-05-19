چوروں کی نشاندہی پر سنار بھی گرفتار
کراچی(این این آئی)بن قاسم میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان اسٹیل مل سے چوری شدہ قیمتی دھاتیں نکال کر فروخت کرنے والے گروہ کا سراغ لگا لیا کارروائی کے دوران ایک سنار سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔
ضلع ملیر پولیس کے مطابق ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کی ہدایت پر بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی جس میں گرفتار ملزمان کی شناخت زر ولی، لقمان شیر اور سودیس کے نام سے ہوئی۔پولیس حکام نے کہا کہ ملزم سودیس پیشے کے اعتبار سے سنار ہے جو چوری شدہ سامان خرید کر اس میں سے چاندی الگ کرتا اور بعد ازاں شہریوں کو فروخت کرتا تھا جبکہ دیگر ملزمان اسٹیل مل سے سامان چوری کرنے میں ملوث تھے۔