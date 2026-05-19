ڈی جی کے ڈی اے کو شوکاز نوٹس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بینائی سے محروم بہن بھائی کو ملازمت پر مستقل نہ کرنے اور۔۔۔
عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے معاملے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی کے ڈی اے کو شوکاز نوٹس جاری کردیا۔آئینی بینچ میں سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے سے جاری عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنا سنجیدہ نوعیت کی خلاف ورزی ہے اور ادارے عدالت کے فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ۔ عدالت نے واضح کیا کہ معذور افراد کے کوٹہ سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ صائمہ اور مجتبیٰ نے تقریباً دو سے تین سال تک ادارے میں خدمات انجام دیں۔