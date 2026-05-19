جے ایس ایم یو کے جواب پر عدم اطمینان
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں خالی اسامیوں پر تقرری نہ کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر۔۔۔
جے ایس ایم یو کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تین ہفتوں میں عدالتی حکم کی روح کے مطابق عملدرآمد کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آئینی بینچ کے روبرو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں خالی اسامیوں پر تقرری نہ کرنے اور عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ 22 اپریل کو یونیورسٹی کو قانون کے مطابق سلیکشن بورڈ تشکیل دے کر تقرری کے معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔