جامعہ کراچی میں گو وی سی گو کے نعرے
کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی میں مالی بحران، واجبات کی عدم ادائیگی اور ملازمین کو درپیش مسائل کے خلاف جاری احتجاجی تحریک پیرکو17ویں روز بھی بھرپور انداز میں جاری رہی۔
ایمپلائز ویلفیئر ایسوسی ایشن انجمن اساتذہ، آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن اور سمیت مختلف ملازمین گروپس نے احتجاجی مظاہروں میں بھرپور شرکت کی۔ ملازمین نے گو وی سی گو کا نعرے بلند کر دیئے ۔نیوٹرل ایمپلائز گروپ جامعہ کراچی کے صدر شفیق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی جدوجہد کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں متوقع سنڈیکیٹ اجلاس کا موخر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اساتذہ، افسران اور ملازمین متحد ہیں اور اپنے حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے ۔ انہوں نے اضافی ہاس سیلنگ، لیو انکیشمنٹ اور ایوننگ پروگرامز کے واجبات کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔