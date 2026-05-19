تاریخی ہل پارک کا پہاڑ کاٹنا بند کیا جائے ، پاسبان
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد نے کراچی کے تاریخی اور عوامی تفریحی مقام ہل پارک کی قیمتی اراضی پر خاموش قبضے اور۔۔۔
پہاڑی علاقے کو کاٹنے کی اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی سرگرمیاں بند کرائی جائیں، بصورت دیگر پاسبان، شہریوں اور ماہرین کے ساتھ مل کر عدالت سے رجوع کرے گی اور بھرپور عوامی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہل پارک کراچی کے عوام کی مشترکہ میراث ہے ، کسی بااثر مافیا کی جاگیر نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ کاٹنے اور غیر قانونی تعمیرات کا عمل فوری بند کیا جائے ۔