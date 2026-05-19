میٹرک بورڈ کے امتحانی نتائج میں تاخیر کا خدشہ
کراچی (آئی این پی)بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی میں حکام کے مابین اختلافات کے باعث میٹرک بورڈ کے امتحانی نتائج میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا۔
ناظم امتحانات نے سیکرٹری میٹرک بورڈ کے خلاف سندھ حکومت کو خط لکھا دیا، خط کی کاپی سیکرٹری جامعات و بورڈز اور صوبائی وزیر کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں۔ ناظم امتحانات میٹرک بورڈ نے خط میں الزام لگایا ہے کہ سیکرٹری میٹرک بورڈ امتحانی امور میں مسلسل غیرقانونی مداخلت کر رہے ہیں، سیکرٹری بورڈ نے امتحانات، تعیناتیوں اور منظوریوں کی سرکاری فائلیں روک رکھی ہیں۔