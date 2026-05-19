مونس علوی کے خلاف مقدمے کی سماعت ملتوی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کے الیکٹرک کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس علوی کے خلاف خاتون افسر کو ہراساں کرنے کے مقدمے میں گورنر سندھ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کردی۔
سماعت کے موقع پر سابق سی ای او مونس علوی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ انہیں تاحال درخواست کی نقل فراہم نہیں کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ درخواست کی نقول مونس علوی کے پتے پر ارسال کی جا چکی ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ مونس علوی کو درخواست کی نقل دوبارہ فراہم کی جائے ۔