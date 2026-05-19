مسروقہ موبائل فونز کے آئی ایم ای آئی تبدیل کرنے والے ملزمان پکڑے گئے
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سچل کے علاقے عبداللہ شاہ غازی گوٹھ میں پولیس کی کارروائی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث پانچ رُکنی گروہ کو گرفتار کرلیا۔
ملزمان وارداتیں کرتے اور خود ہی موبائل فونز کے لاک کھولتے اور آئی ایم ای آئی تبدیل کرتے تھے ۔ملزمان سے ایک عدد لیپ ٹاپ اور ایک درجن سے زائد سرقہ شدہ/چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد۔گرفتار ملزمان سے برآمد شدہ ریڈمی موبائل فون شر گوٹھ کے علاقے سے چھینا گیا تھا۔ واردات کا مقدمہ تھانہ سچل میں درج ہے ۔ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں وارداتیں کرنے کے بعد موبائل کا لاک کھولنے اور آئی ایم ای آئی تبدیل کرنے کا انکشاف کیا۔