گلستان جوہر میں ڈاکوؤں نے سنار کی دکان لوٹ لی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہرقائد کے علاقے گلستان جوہر بلاک 18 میں شاپنگ سینٹر کے اندر ڈاکوؤں نے سنار کی دکان لوٹ لی، لوٹ مار کے دوران توڑ پھوڑ بھی کی اور فرار ہوگئے ۔
پولیس کے مطابق گلستان جوہر بلاک 18 میں ڈاکوؤں نے سنار کی دکان میں لوٹ مار کی، 4 مسلح ملزمان نے جیولری شاپ سے زیورات لوٹے ۔پولیس کے مطابق لوٹے گئے زیورات میں زیادہ تعداد مصنوعی زیورات کی ہے ، ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی۔فائرنگ سے بھگدڑ مچ جانے کے سبب دکان میں کاؤنٹر کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ۔