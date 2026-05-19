سجاول:خسرے کی مبینہ وبا پھیلنے سے 2 بچے جاں بحق
تحصیل شاہ بندر کی یوسی دولت پور کے گاؤں حاجی بشیر میں 16بچے مرض میں مبتلاتیز بخار، جسم پر سرخ دانے ، کھانسی، کمزوری جیسی علامات ظاہر، طبی سہولتیں نایاب
سجاول (نمائندہ دنیا) سجاول کی تحصیل شاہ بندر کی یونین کونسل دولت پور کے گاؤں حاجی بشیر میں خسرے کی مبینہ وبا پھیلنے کے نتیجے میں چند روز کے دوران 2 بچے جاں بحق اور متعدد متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں، جس سے علاقے میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق جاں بحق بچوں میں چچازاد بہن بھائی فضہ اور ریاض شامل ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گاؤں میں کم از کم 16 بچوں میں خسرے جیسی علامات ہیں، جن کو تیز بخار، جسم پر سرخ دانے ، کھانسی اور کمزوری کی شکایات ہیں۔
متاثرہ خاندانوں کے مطابق علاقے میں بنیادی طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ مریض بچوں کو بروقت علاج کی سہولت بھی دستیاب نہیں۔علاقہ مکینوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ متعدد بار اطلاع کے باوجود متعلقہ ادارے فوری متحرک نہیں ہوئے ، جس کے باعث بیماری کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے ۔ اہلِ علاقہ نے محکمہ صحت سندھ اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرہ گاؤں میں ویکسی نیشن مہم اور علاج کی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا۔دوسری جانب ڈی ایچ او سجاول ڈاکٹر حنیف میمن کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں کل متاثرہ علاقے میں بھیجیں گے۔ ان کے مطابق لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی خسرے کی باقاعدہ تصدیق ممکن ہو سکے گی، تاہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور متاثرہ بچوں کے علاج کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔