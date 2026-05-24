صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کا بریک ڈاؤن،دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 2پمپ بند

  • کراچی
بجلی کا بریک ڈاؤن،دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 2پمپ بند

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا جس کے باعث کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی لائن نمبر 5تین مختلف مقامات سے متاثر ہوئی۔

ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر20 اور 21 مئی کی درمیانی شب بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے سے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 2پمپ بند ہوگئے ۔ترجمان کے مطابق پانی کے بریک پریشر سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی لائن نمبر 5 تین مختلف مقامات سے متاثر ہوئی جس کے باعث مذکورہ لائن سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ترجمان کا کہنا ہے کہ پمپس بند ہونے سے شہر کو یومیہ48 ملین گیلن پانی کی کمی کا خدشہ ہے ، متاثرہ لائن کا مرمتی کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جارہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مویشی منڈیوں کی کڑی نگرانی، انتظامیہ متحرک

دکان میں آگ لگانے کا مقدمہ

پولیس نے 7 ملزم دھر لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل