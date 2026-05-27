صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پڈعیدن:بین الصوبائی گینگ کے 3کارندے گرفتار، 8 موٹرسائیکلیں برآمد

  • کراچی
پڈعیدن:بین الصوبائی گینگ کے 3کارندے گرفتار، 8 موٹرسائیکلیں برآمد

پڈعیدن(نمائندہ دنیا)پڈعیدن پولیس کے مبینہ کریک ڈاؤن میں بین الصوبائی منظم گینگ کے 3 کارندے گرفتارکرکے 8 مسروقہ موٹر سائیکلیں، اسلحہ و موبائل فون برآمد کرلئے گئے ۔

سب ڈویژنل پولیس افسر نوشہروفیروز، محمد موسیٰ ابڑو اور ایس ایچ او تھانہ پڈعیدن، وکیل احمد جعفری نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو آگاہ کیا کہ مختلف سنگین جرائم میں مطلوب ملزمان ماجد راجپر، ساجد راجپر اور رجب راجپر کو گرفتار کر لیا ہے ۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 8 عدد چوری شدہ موٹر سائیکلیں، 6 موبائل فون، 2 پستول، 1 رپیٹر اور 1 بندوق برآمد کر لی گئی۔ڈی ایس پی محمد موسیٰ ابڑو نے بتایا کہ گرفتار ملزمان ایک منظم گینگ کا حصہ ہیں جو پڈعیدن اور نواح میں چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ ملزم رجب راجپر کی گرفتاری کے بعد ملنے والی معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے مفرور ملزمان ماجد اور ساجد راجپر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

عید کے ایام میں ہر دروازے سے آلائشیں اٹھائی جائینگی

عارضی اساتذہ، ایس ٹی آئی اور سی ٹی آئی تنخواہ نہ ملنے سے پریشان

آئی جی کی زیرصدارت عیدپر صوبہ بھر کی سکیورٹی کا جائزہ

بادشاہی مسجد میں صفائی مہم میں محراب و منبر کا کلیدی کردارپرسیمینار

عیدالاضحی پر ڈرائیونگ لائسنس دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ

پیرا فورس بے بس ، دودھ 250 ، دہی 290 روپے فروخت

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر