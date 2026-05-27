دو سے ڈھائی من جانور کی کٹائی 14 سے 20 ہزار ،ریٹ لسٹ جاری
کراچی (این این آئی)عیدالاضحی کے موقع پر قصابوں کی ریٹ لسٹ جاری کردی گئی۔
ایمپریس مارکیٹ میٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق پہلے دن بچھیا کی کٹائی کا ریٹ 18 سے 20 ہزار روپے رکھا گیا ہے جبکہ بکرا ذبح کرنے کا ریٹ 4 ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ اونٹ کی کٹائی کے لیے پہلے دن 40 سے 50 ہزار روپے تک وصول کیے جائیں گے ۔ایسوسی ایشن کے مطابق عید کے دوسرے اور تیسرے دن کٹائی کے ریٹس میں تقریباً 30 فیصد تک کمی دیکھنے میں آئے گی۔مزید اطلاعات کے مطابق 2 سے 2.5 من وزنی بڑے جانور کی کٹائی کا ریٹ 14 ہزار سے 18 ہزار روپے تک لیا جارہا ہے جبکہ تقریباً 20 کلو وزن کے بکرے کی کٹائی کے لیے 5 سے 10 ہزار روپے تک چارج کیا جا رہا ہے۔