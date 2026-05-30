بیماری سے تنگ نوجوان نے زندگی کا خاتمہ کرلیا

  کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شاہ فیصل کالونی میں بیماری سے تنگ آکر نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خود کشی کرلی۔

تفصیلات کے مطابق شاہ فیصل کالونی تھانے کے علاقے ڈرگ روڈ کینٹ بازار کے قریب گھر سے ایک نوجوان کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی ہے ، متوفی نوجوان کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی نوجوان کی شناخت 22 سالہ بلال احمد ولد محمداحمد کے نام سے کی گئی۔شاہ فیصل کالونی تھانے کے ایس ایچ او سرور چوہان کے مطابق متوفی نوجوان ماضی میں نشے کا عادی رہ چکا تھا اور متوفی نوجوان گزشتہ پانچ سالوں سے اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا اور بیماری سے تنگ آکر متوفی نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خود کشی کرلی۔

