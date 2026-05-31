قربانی کا گوشت مانگنے کے بہانے گھر میں ڈکیتی کی واردات

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک ) شہر قائد میں عید کے دوسرے روز قربانی کا گوشت مانگنے کے بہانے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔

نجی ٹی وی کے مطابق کراچی کے علاقے دستگیر 9 نمبر میں ہونے والی ڈکیتی کا مقدمہ جوہر آباد تھانے میں درج کرلیا گیا ہے ، گھر میں گھسنے والے مسلح ڈاکوؤں نے اہلخانہ اور قصائیوں کو بھی یرغمال بنایا۔مدعی مقدمہ کے مطابق گیراج میں قربانی میں مصروف تھے دروازہ بجا تو ملازمہ نے کھول دیا، ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر اہلخانہ اور قصائیوں کو یرغمال بنایا۔متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے الماریوں سے 15 ہزار امریکی ڈالر، پاکستانی کرنسی لوٹ لی، لوٹے گئے سامان میں 17 سے 18 تولہ سونا بھی شامل ہے ۔واردات کے بعد ملزمان کی فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے ۔ملزمان کے دو ساتھیوں کو واردات کے وقت باہر پہرا دیتے دیکھا گیا،  جبکہ 6 ملزمان نے گھر میں واردات کی اور فرار ہوگئے۔

