حب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی معطل ،یومیہ 85ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کے الیکٹرک کی مین کیبل میں فالٹ کے باعث حب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی معطل جبکہ شہر کو یومیہ 85ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر ہوگئی ہے۔
نجی ٹی وی کے مطابق حب پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کے مین کیبل فالٹ کے باعث اچانک بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی، جس کے نتیجے میں شہر کو یومیہ 85 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے ۔واقعے کے فوراً بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے رابطہ کرنے پر کے الیکٹرک کی تکنیکی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ابتدائی معائنے کے دوران کے الیکٹرک حکام نے تصدیق کی کہ پمپنگ اسٹیشن کو بجلی فراہم کرنے والی مین کیبل میں فالٹ پیدا ہونے کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے ۔کے الیکٹرک کی ٹیم کی جانب سے فالٹ کی مرمت اور بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن صورتحال کی مکمل نگرانی کر رہی ہے تاکہ پانی کی فراہمی کو جلد از جلد معمول پر لایا جا سکے ۔ مزید برآں نارتھ ایسٹ کراچی واٹر پمپنگ اسٹیشن سے فراہمی بحال کر دی گئی ، فالٹ کے باعث یومیہ122 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔