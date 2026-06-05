صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے عرس پر 8جون کو تعطیل کا اعلان

  • کراچی
حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے عرس پر 8جون کو تعطیل کا اعلان

کراچی (ویب ڈیسک)کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی)نے حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے عرس پر 8 جون کو مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا ۔۔۔۔

کے ایم سی کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق 22 ذوالحج 1447 ہجری، بمطابق 8 جون کو شہر میں مقامی تعطیل ہوگی۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ تعطیل سٹی کونسل کراچی کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کی روشنی میں دی جا رہی ہے ، تعطیل کے دوران کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر انتظام تمام دفاتر بند رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں محرم الحرام کے انتظامی و سکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

منشیات فروشی کیخلاف تعلیمی اداروں میں خصوصی مہم

چنیوٹ فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کیلئے تعاون کر ینگے : مسرت جبیں

چنیوٹ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت

کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ