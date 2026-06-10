صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:ہیٹ اسٹروک سے نوجوان چل بسا، دوسرا بیہوش

  • کراچی
محراب پور:ہیٹ اسٹروک سے نوجوان چل بسا، دوسرا بیہوش

محراب پور(نمائندہ دنیا)شدید گرمی کی جاری لہر نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، مورو تھانے کی حدود گاؤں ہوت خان بہرانی میں 29 سالہ پرویز بہرانی ولد خمیسو خان بہرانی کی طبیعت شدید گرمی کے باعث اچانک خراب ہوگئی۔۔۔

 اسے ہنگامی بنیاد پر اسپتال لایا گیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا، دوسری جانب گرمی کی شدت سے نوجوان بے ہوش ہوگیا، سماجی رہنماؤں نے بیہوش حالت میں ملنے والے نوجوان کو تحصیل اسپتال منتقل کیا، اسپتال انتظامیہ کے مطابق نوجوان کو ہوش آگیا ہے ، پولیس بھی تفتیش کے لئے پہنچی دماغی بخار کے باعث تاحال نوجوان کچھ بتانے سے قاصر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب سے بچائو کیلئے مشقیں ، ریسکیو لائیوسٹاک، متعلقہ اداروں کی شرکت

ڈی سی خانیوال کی محرم میں فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

قصاب ایسوسی ایشن وہاڑی وفد کی ڈی او لائیو اسٹاک سے ملاقات

بااثر افراد کا حکم امتناعی کے باوجود کاشتکار کے رقبے پر قبضہ

گھریلو ناچاقی، خاتون نے زہر کھا کر زندگی ختم کرلی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر