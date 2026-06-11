صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملبہ اور کچرا پھینکنے والے 3افراد پکڑے گئے

  • کراچی
ملبہ اور کچرا پھینکنے والے 3افراد پکڑے گئے

کراچی (این این آئی)ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی ہدایت پر ضلع شرقی کے علاقے کشمیر روڈ پر ملبہ اور کچرا پھینکنے والے افراد کے خلاف فوری اور سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 3 افراد گرفتار کئے گئے ۔

 منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈکی ہدایت پر متعلقہ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور صفائی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا۔اس سلسلے میں جمشید ذون پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی گئی جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ملوث افراد کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ای او بی آئی میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، مزدوروں کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ

ہر سال 50 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہونے کا انکشاف

کمشنر مسرت جبین اور آر پی او کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ

فیسکو کی ریکوری مہم ، نادہندگان کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ ، دکاندار گرفتار

سابقہ دشمنی،مخالفین کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنادیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن