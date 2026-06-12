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چڑیا گھر کے جانوروں کی صحت پر ویٹرنری ماہرین کا اظہار تشویش

  • کراچی
چڑیا گھر کے جانوروں کی صحت پر ویٹرنری ماہرین کا اظہار تشویش

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی چڑیا گھر میں بعض جانوروں کی صحت پر ویٹرنری ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔۔۔۔

ویٹرنری ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر کی ویڈیوز میں شیر کے بچوں کی صحت غیر تسلی بخش دکھائی دیتی ہے ۔ویٹرنری ماہرین نے کہا ہے کہ ویڈیوز میں نظر آنے والے جانوروں چمپینزی، شیر اور دیگر کمزور اور غیر صحت مند نظر آ رہے ہیں، ان کی جسمانی حالت غذائی کمی کی نشان دہی کرتی ہے ۔ویٹرنری ماہرین کا کہنا ہے کہ جانوروں کی اچھی صحت کے لیے خوراک کی مقدار اور معیار کی باقاعدہ نگرانی ضروری ہے ، جنگلی جانوروں کو کنکریٹ کے محدود پنجروں کے بجائے قدرتی ماحول میں رکھا جانا چاہیے ۔دوسری جانب کراچی کے چڑیا گھر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام جانور مکمل طور پر صحت مند ہیں اور ان کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے ۔ کراچی  چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بتایاکہ گرمی کے پیشِ نظر  جانوروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔

 

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