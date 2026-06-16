صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:ایل پی جی ڈیلرز یونین کا پولیس پرمقدمے کااعلان

  • کراچی
حیدر آباد:ایل پی جی ڈیلرز یونین کا پولیس پرمقدمے کااعلان

سی آئی اے پولیس، ڈی ایس پی پر دکانداروں سے بھتہ طلبی، ہراساں کرنے کا الزامبھتہ نہ دینے پرچار چار دن غیر قانونی حراست سرا سر ظلم، رہنماؤں کی پریس کانفرنس

حیدرآباد(بیورورپورٹ)ایل پی جی ڈیلرز یونین رہنماؤں دانش احمد اور فیروز خان نے سی آئی اے پولیس اور ڈی ایس پی پر ایل پی جی دکانداروں سے بھتہ طلب کرنے اور ہراساں کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سندھ ہائیکورٹ سرکٹ بینچ میں آئینی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ ہنگامی پریس کانفرنس کررہے تھے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ شہر میں سی آئی اے پولیس کی بھتہ خوری عروج پر پہنچ چکی۔ ڈی ایس پی اور انکے اہلکار ایل پی جی دکانداروں سے کاروبار کرنے کے عوض مبینہ بھتہ مانگ رہے ہیں، جو دکاندار بھتہ دینے سے انکار کرتے ہیں، انہیں چار چار روز تک غیر قانونی حراست میں رکھ کر نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا جاتا ہے ، جو سراسر ظلم اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔

انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی حیدرآباد سے مطالبہ کیا کہ سی آئی اے پولیس اور ڈی ایس پی کی اس مبینہ بھتہ خوری اور غنڈہ گردی کا فوری نوٹس لیا جائے ۔ایک اہم نکتے پر وضاحت کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری یونین کسی بھی غیر محفوظ یا غیر معیاری جگہ پر ایل پی جی کے کاروبار کی ہرگز حمایت نہیں کرتی، ہم خود شہریوں کے تحفظ اور حفاظتی اقدامات کے خواہاں ہیں۔انہوں نے تجویز دی کہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کو چاہیے کہ وہ یونین کے نمائندوں، ڈسٹری بیوٹرز اور تکنیکی ماہرین کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس منعقد کریں، تاکہ دکانداروں کے لیے حفاظتی تدابیر اور تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جا سکے اور کاروبار کو قانونی و محفوظ دائرہ کار میں لایا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

روڈ سیکٹرکیلئے 145ارب طلب،80ارب کی سکیمیں ملنے کا امکان

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

داتا دربار توسیعی منصوبہ ، 234 متاثرین کو60کروڑ کے چیک تقسیم

ڈیفنس موڑ ، ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے منصوبے پر عمل شروع

آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے،حل کے احکامات جاری

ایف ایس سی پروگرام متعارف کرانیکا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ