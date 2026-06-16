صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، کیش وین ڈرائیور اور 2 گارڈز زیرِ حراست

  • کراچی
رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، کیش وین ڈرائیور اور 2 گارڈز زیرِ حراست

کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی میں ملوث کیش وین کے ڈرائیور اور 2 گارڈز کو حراست میں لے لیا گیا۔

ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران کے مطابق واردات کا ماسٹر مائنڈ چیف کریو واجد نکلا، چیف کریو واجد نے واردات کی منصوبہ بندی کی تھی، اس نے کیش وین سے ڈبل کیبن گاڑی میں خود منتقل کروایا، ڈبل کیبن میں آنے والے چاروں ڈاکو چیف کریو سے رابطے میں تھے ، 30 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے بعد چیف کریو نے کیش وین کے دروازے باہر سے لاک کر دیے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ شہرِ قائد کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 14 میں کیش وین سے 30 کروڑ کی ڈکیتی کی تفتیش جاری ہے ۔ واجد اور واردات میں ملوث دیگر ملزمان شہر سے فرار ہو گئے ، ابتدائی تفتیش کے مطابق واجد کے ساتھ واردات میں ڈرائیور اور 2 گارڈ بھی ملوث ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق جمعہ کی صبح طارق روڈ پر واقع دفتر سے اسٹاف 20 تھیلوں میں رقم لے کر نکلا تھا، ایس او پی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واٹر پمپ پر گاڑی روکی گئی، جائے واردات کی جیو فینسگ کروا لی گئی ہے ، ملزمان کا کال ڈیٹا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

روڈ سیکٹرکیلئے 145ارب طلب،80ارب کی سکیمیں ملنے کا امکان

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

داتا دربار توسیعی منصوبہ ، 234 متاثرین کو60کروڑ کے چیک تقسیم

ڈیفنس موڑ ، ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے منصوبے پر عمل شروع

آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے،حل کے احکامات جاری

ایف ایس سی پروگرام متعارف کرانیکا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ