صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن اقبال میں گھر سے بزرگ خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد

  • کراچی
گلشن اقبال میں گھر سے بزرگ خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد

گھر سے زیورات، رقم غائب، مبینہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پرقتل کیا گیا، بیٹیآمنہ مدینہ کالونی میں معذور بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی، پولیس تفتیش شروع

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گلشن اقبال میں گھر سے بزرگ خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی جسے سر پراینٹ مار کر قتل کیا گیا، مقتولہ کی بیٹی نے واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آنے کاقرار دیتے ہوئے کہاکہ گھر سے نقدی اور طلائی زیورات غائب ہیں۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد حاصل کر لئے اور لاش جناح اسپتال پہنچائی۔اس حوالے ایس ایچ او گلشن اقبال سعود نے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت 61 سالہ آمنہ زوجہ عبدالغفور کے نام سے کی گئی جو کہ بیوہ اور گلشن اقبال بلاک تیرہ جی مدینہ کالونی کچی آبادی میں 30 گز کے مکان کی پہلی منزل پر ایک کمرے میں اپنے معذور بیٹے کے ہمراہ رہتی تھی۔

انھوں نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آمنہ خاتون کونامعلوم ملزمان نے سر پراینٹ مارکر قتل کیا، کان سے بالیاں نوچی گئیں۔انہوں نے بتایاکہ مقتولہ جس محلے میں رہتی تھی وہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے تاہم کسی کوقتل کی خبر تک نہیں ہوئی۔ انھوں نے مزید بتایا کہ مقتولہ کامعذور بیٹا وفاقی اردو یونیورسٹی میں ملازم ہے ، واردات کے وقت خاتون اکیلی تھی اور بیٹے کے گھر آنے پر قتل کا علم ہوا۔ اسپتال میں مقتولہ کی بیٹی نے کہا کہ وہ سرجانی ٹاؤن میں رہتی ہے اور والدہ کے قتل کا سن کر اسپتال پہنچی، میری بزرگ والدہ کے کانوں کو نوچ کر سونے کی بالیاں چھینی گئی ہیں جبکہ گھر میں لوٹ مارکی گئی، چار سے ساڑھے چار تولہ سونا اور نقدی بھی لوٹی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

روڈ سیکٹرکیلئے 145ارب طلب،80ارب کی سکیمیں ملنے کا امکان

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

داتا دربار توسیعی منصوبہ ، 234 متاثرین کو60کروڑ کے چیک تقسیم

ڈیفنس موڑ ، ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے منصوبے پر عمل شروع

آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے،حل کے احکامات جاری

ایف ایس سی پروگرام متعارف کرانیکا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ