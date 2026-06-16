صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کسٹمز لائن کالونی خالی کرانے کیخلاف مکین سندھ ہائیکورٹ پہنچ گئے

  • کراچی
کراچی کسٹمز لائن کالونی خالی کرانے کیخلاف مکین سندھ ہائیکورٹ پہنچ گئے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں کیماڑی میں واقع کراچی کسٹمز لائن کالونی کو خالی کروانے کے معاملے پر مکینوں نے عدالت سے رجوع کر لیا۔

درخواست گزاروں کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ ایک صدی پرانی رہائشی کالونی کو غیر قانونی طور پر خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ ان کے مطابق کسٹمز حکام کالونی پر قبضہ حاصل کرنے کیلئے کارروائی کر رہے ہیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ تیسری بار ہے کہ کالونی کو خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ اس سے قبل بھی عدالت کسٹمز حکام کے نوٹسز کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ