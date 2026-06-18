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کے ایم سی کا مجوزہ بجٹ غیر حقیقی تخمینوں کا مجموعہ ، سیف الدین ایڈووکیٹ

  • کراچی
کے ایم سی کا مجوزہ بجٹ غیر حقیقی تخمینوں کا مجموعہ ، سیف الدین ایڈووکیٹ

کراچی(این این آئی)اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ نے بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے ایم سی کا مجوزہ بجٹ 2026-27 غیر حقیقی تخمینوں پر مبنی، آمدنی اور ترقیاتی اخراجات کی صورتحال تشویشناک ہے ، بجٹ کو حقیقی آمدنی کے مطابق مرتب کیا جائے اور غیر ضروری طور پر اس کا حجم نہ بڑھایا جائے ۔

منتخب نمائندوں اور یونین کمیٹیوں کو بااختیار بنا کر وصولیوں اور ترقیاتی کاموں میں نمایاں بہتری لائی جاسکتی ہے ، منتخب کونسل اراکین اور کونسل کی قائمہ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے تاکہ آمدنی میں اضافہ اور مؤثر نگرانی ممکن ہوسکے ۔ انہوں نے گزشتہ سال کے ترقیاتی بجٹ کے کم استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کلک منصوبوں کے لیے 7.4 ارب روپے مختص کیے گئے تھے لیکن صرف 3.57 ارب روپے خرچ کیے جاسکے جبکہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے لیے مختص 9 ارب روپے میں سے بھی تقریباً نصف ہی خرچ ہوسکے۔

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