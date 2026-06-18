صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں بے ضابطگیاں،اہم پیشرفت کاامکان

  • کراچی
لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں بے ضابطگیاں،اہم پیشرفت کاامکان

کراچی(این این آئی)لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے نیب کی جاری انکوائری میں بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں جن میں اربوں روپے مالیت کے پلاٹوں سے متعلق سنگین بے قاعدگیوں کا ذکر کیا گیا ہے ۔

تحقیقات کے مطابق منصوبے میں مجموعی طور پر 14 ارب روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ اسکینڈل کی نشاندہی ہوئی ہے ۔انکوائری رپورٹ میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے تقریبا 9 ہزار غیر قانونی پلاٹس منسوخ کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے ۔ ان میں 3 سے 4 ہزار کمرشل پلاٹس بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق متعدد ہاؤسنگ اسکیموں میں منظور شدہ لے آٹ پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں اضافی پلاٹس تیار کیے گئے جبکہ گرین بیلٹس، سروس روڈز اور اوپن اسپیسز پر بھی مبینہ طور پر تجاوزات کر کے پلاٹنگ کی گئی۔دستاویزات کے مطابق اس مبینہ بے ضابطگی کے باعث سرکاری خزانے کو کم از کم 14 ارب روپے کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ۔ نیب حکام کے مطابق مزید اہم پیش رفت آئندہ دنوں میں سامنے آنے کا امکان ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محرم الحرام کے انتظامات، افسروں کو فیلڈ میں رہنے کا حکم

واسا سیوریج پراجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

یونیورسٹی آف سرگودھا میں جاپانی وفد کا دورہ، زرعی تعاون پر گفتگو

کالاباغ:محرم الحرام سکیورٹی کے تحت موک ایکسرسائز

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ما جد بن احمد کی زیر صدارت پیرا کا اجلاس

حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کے موقع پر جلوس و تقریبات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن