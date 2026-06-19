صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:اسسٹنٹ کمشنر نے 3غیر قانونی پٹرول یونٹس سیل کردیئے

  • کراچی
میرپور خاص:اسسٹنٹ کمشنر نے 3غیر قانونی پٹرول یونٹس سیل کردیئے

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص شہر کے گنجان علاقوں میں غیر قانونی چلنے والے پٹرول پمپ(یونٹس) کے خلاف ڈپٹی کمشنر سمیر لغاری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو نے کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 سول ڈیفنس ٹیم کے ساتھ چھاپہ مار کر 3 غیر قانونی پٹرول یونٹس سیل کر دیے ، کوری پھاٹک سمیت سر سید روڈ، شہباز پان ہاؤس کے پاس، نمائش، نمبری کے قریب غیر قانونی پٹرول پمپ(یونٹس) مکمل سیل کردیے گئے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو نے کہا ایسے یونٹ بہت رسکی ہوتے ہیں آگ لگنے ، دھماکے اور ملاوٹ والا ایندھن بیچنے کا خطرہ رہتا ہے جسکی شکایات پر سول ڈیفنس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یومِ عاشور پر فول پروف انتظامات کئے جائیں،صہیب بھرتھ

راولپنڈی ماسٹر پلان کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے، کمشنر

آر ایم کے روڈ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، ڈی سی مری

سرداریوسف سے سفیر ترکیہ کی ملاقات،اُمہ کودرپیش مسائل پر گفتگو

پارلیمانی کشمیر کمیٹی مسئلہ کشمیراجاگرکررہی ہے،رانا قاسم نون

بچوں کے حقوق صرف وعدہ نہیں، حقیقت بننا چاہئے :جسٹس عائشہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ