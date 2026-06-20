صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے ، ڈاکٹر سلیم حیدر

  • کراچی
ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے ، ڈاکٹر سلیم حیدر

کراچی (این این آئی) مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آپس میں محبت، اخلاص، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔۔۔

 اس مقدس مہینے میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شرپسندی اور افواہوں کا حصہ بننے کے بجائے پرامن رہتے ہوئے ملک دشمن ، اسلام دشمن عناصر کیخلاف کھڑے ہوجائیں کیونکہ بعض قوتیں محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرکے بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتے ہیں ، شیعہ سنی آپس میں بھائی ہیں اور ان کے درمیان نہ تو پہلے کبھی کوئی اختلاف تھا اور نہ اب کوئی اختلاف ہے ، شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا نہ ہونے دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہسپتالوں میں سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی قلت ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

کمشنر سرگودھا کا محرم الحرام کے سلسلہ میں اہم ویڈیو لنک اجلاس

محرم ،سکیورٹی کے فول پروف انتظامات، معاون خصوصی کا دورہ

میانوالی:ڈی پی او اور ڈی سی کا امام بارگاہ غلام محمد شاہ کا دورہ

بھیرہ:ڈی ایچ کیو سرگودھا میں جدید سٹروک سینٹر کا قیام

میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن