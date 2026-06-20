صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی و بجلی کی عدم فراہمی پر شہریوں کا احتجاج،یونیورسٹی روڈ بند

  • کراچی
پانی و بجلی کی عدم فراہمی پر شہریوں کا احتجاج،یونیورسٹی روڈ بند

کراچی (اسٹاف رپورٹر)یونیورسٹی روڈ فیضان مدینہ کے قریب پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف شہریوں کا احتجاج مشتعل افراد نے یونیورسٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔۔۔

علاقہ مکینوں کے مطابق بجلی کی طویل دورانیے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مسلسل جاری ہے جس کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ لائنز ایریا کے مکینوں نے بھی بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف کوریڈور تھری پر احتجاج کیا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن