کھپرو:22ہزار ایکڑ جنگلات کی زمین قبضہ مافیا کے رحم پر
قیمتی درختوں کی کٹائی اور فروخت کا سلسلہ جاری، پکے مکانات، اوطاقیں تعمیرجھونپڑی والوں پرجنگلات عملے کا تشدد، 126پر مقدمہ، متاثرین کااحتجاج
کھپرو (نامہ نگار)تعلقہ کھپرو میں تقریباً 22 ہزار ایکڑ پر مشتمل سرکاری جنگلات مبینہ فاریسٹ ملازمین کی ملی بھگت سے قبضہ مافیا کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہیں۔ جہاں قیمتی درختوں کی کٹائی اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے ، قبضہ مافیا نے پکے مکانات اور اوطاقیں تعمیر کرکے وسیع رقبے پر قبضہ جما رکھا ہے ۔ جس کیخلاف مقامی افراد نے احتجاج کیا، مظاہرین کے مطابق کھوڑی بیلا، بھوپی بیلا، سرینواری بیلا، نیان بیلا، واریاں موری بیلا اور مورہڈی بیلا سمیت مختلف علاقوں میں بااثر افراد نے فاریسٹ اہلکاروں کی مبینہ سرپرستی میں قبضے کر رکھے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جارہی۔ دوسری جانب فاریسٹ حکام نے بیلوں میں جھونپڑیاں بنا کر عارضی رہائش اختیار کرنے والے غریب خاندانوں کو نشانہ بنایا ہے۔
گرگلا، کولہی، اوڈ، بھیل اور لاڈاو برادری سے تعلق رکھنے والے 126 افراد کے خلاف قبضے کے الزام میں مقدمات درج کیے گئے ہیں جس پر متاثرہ خاندانوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے ۔ فاریسٹ آفیسر کے خلاف ہونے والے احتجاج میں سینکڑوں خواتین، مردوں اور بچوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ اصل قبضہ مافیا کو مکمل تحفظ فراہم کیا جارہا ہے جبکہ غریب مزدور طبقے کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جارہا ہے ۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ 126 افراد کیخلاف مقدمہ ختم، جنگلات پر قابض بااثر افراد کیخلاف بلاامتیاز کارروائی اور غریب خاندانوں کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔