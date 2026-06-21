گھوٹکی:زمین کے تنازع پرشر برادری میں تصادم، ایک ہلاک
گاؤں نور محمد میں فریقین میں گولیاں چلیں، واقعہ سے علاقے میں خوفجیکب آباد میں ڈوب کر بچہ جاں بحق، حب حادثے میں ایک شخص ہلاک
اندرون سندھ (نمائندگان)گھوٹکی میں زمین کے تنازع پرجبکہ جیکب آباد میں ڈوبنے سے بچے سمیت 2 افراد ہلاک ہوگئے۔ گھوٹکی کے قریب آندل سندرانی تھانے کی حدود گاؤں نور محمد شر میں زمین کے تنازع پر شر برادری کے دو فریق آمنے سامنے آگئے ۔ دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جسکے نتیجے میں راشد شر موقع پر ہی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہوگیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے لاش اپنی تحویل میں لے لی۔ پولیس نے لاش کو تعلقہ اسپتال گھوٹکی منتقل کیا، جہاں ضروری کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کردی۔
پولیس کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو کے گاؤں گامن لوہر میں 7 سالہ بچہ عمران لوہر واٹر کورس میں گر کر ڈوب گیا، اہل خانہ نے بچے کو باہر نکالا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکا، بچے کے ڈوب کر ہلاک ہونے پر گھر میں کہرام مچ گیا۔ ادھر حب میں ڈارو ہوٹل کے قریب حادثے میں 18سالہ محمد یونس ولد محمد موسیٰ جاں بحق ہوگیا۔ لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔