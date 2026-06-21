وفاقی بجٹ عوام دشمن، مسائل کامداوا نہ کرسکا، صفدر عباسی
آئی ایم ایف کے زیر اثر بننے والے بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، صدر پی پی ورکرزمعاشی استحکام کے دعوؤں کے باوجود مہنگائی، بیروزگاری بڑھی، ناہید خان، بیان
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)سابق سینیٹر و صدر پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز ڈاکٹر صفدر علی عباسی اور سابق رکن قومی اسمبلی ناہید خان اور دیگر پارٹٰی رہنماؤں فیاض علی خان، ایڈووکیٹ امجد علی بلوچ نے وفاقی بجٹ 27-2026کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے آئی ایم ایف کے زیرِ اثر اور عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ عام پاکستانیوں کو درپیش بڑھتی مشکلات کے حل میں مکمل طور پر ناکام رہا، اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے معاشی استحکام کے دعوؤں کے باوجود مہنگائی، بیروزگاری، بجلی، گیس اور دیگر یوٹیلیٹی اخراجات میں مسلسل اضافہ اور عوام کی قوتِ خرید میں کمی نے لوگوں کا معیارِ زندگی بری طرح متاثر کیا۔ معاشی بوجھ بدستور تنخواہ دار طبقے ، پنشنرز، مزدوروں، کسانوں، چھوٹے تاجروں اور متوسط طبقے پر ڈالا جا رہا ہے۔
جبکہ کئی خوشحال اور بااثر شعبے مؤثر ٹیکس نظام سے باہر ہیں۔پارٹی نے پاکستان کے بڑھتے قرضوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قومی وسائل کا ایک بڑا حصہ قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے ، جس کے باعث تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع، سائنسی تحقیق اور سماجی بہبود جیسے اہم شعبے نظرانداز ہو رہے ہیں۔ بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے ، معیشت کو دستاویزی شکل دینے اور بیرونی قرضوں پر انحصار کم کرنے کیلئے بھی کوئی قابلِ اعتماد حکمتِ عملی پیش نہیں کی گئی۔ پی پی ورکرز نے تعلیم، صحت، نوجوانوں کی ترقی، روزگار کی فراہمی، کاروباری مواقع اور سماجی تحفظ کیلئے ناکافی فنڈز اور وژن کے فقدان پر بھی تنقید کی۔