لاڑکانہ:4ارب 6کروڑ سے زائد کا بجٹ پیش، ایوان نے منظور کرلیا
4کروڑ 2لاکھ 77ہزار 250کی بچت ظاہر، ترقیاتی کاموں کیلئے 33کروڑ مختص
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) لاڑکانہ میونسپل کارپوریشن کا بجٹ اجلاس میئر ایڈووکیٹ انور علی لہر کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کے نئے مالی سال کے لیے 4 ارب، 6 کروڑ، 54 لاکھ، 4 ہزار، 393 روپے کا بجٹ پیش کیا گیا، جس میں 4 کروڑ، 2 لاکھ، 77 ہزار، 250 روپے کی بچت دکھائی گئی، جسے اتفاق رائے سے منظور کرلیا گیا، اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے چیئرمین نے بتایا کہ کل آمدنی کا تخمینہ 3 ارب، 69 کروڑ، 13 لاکھ، 40 ہزار، 666 روپے لگایا گیا، جبکہ مجموعی اخراجات 4 ارب، 2کروڑ، 51لاکھ، 27ہزار، 143 روپے ہونگے ، تنخواہوں کیلئے ایک ارب، 29 کروڑ، 35 لاکھ، 68 ہزار، 959 روپے رکھے گئے ، جبکہ پنشن، گریجویٹی اور مالی معاونت کے لیے 40 کروڑ روپے ہیں۔
دیگر اخراجات اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے لیے 20 کروڑ، 3 لاکھ روپے ، حکومتی لازمی ادائیگیوں کے لیے 50 لاکھ روپے ، گزشتہ سال کے بقایا بلوں کی ادائیگی کے لیے 3کروڑ، 91 لاکھ، 87 ہزار، 628 روپے جبکہ اسٹریٹ لائٹس اور دیگر جاری کاموں کے لیے 35 کروڑ، 89 لاکھ، 20 ہزار، 556 روپے ہیں، مرمتی ترقیاتی کاموں کے لیے 32 کروڑ، 91 لاکھ روپے ، جاری ترقیاتی کاموں کے لیے 10 کروڑ روپے اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 27 کروڑ، 9 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، لاڑکانہ شہر کی 20 یونین کمیٹیوں کے لیے 13 کروڑ روپے ، ڈسپوزلز کے جنریٹروں کے تیل کے لیے 18 کروڑ روپے اور دیگر مینٹیننس کے کاموں کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔