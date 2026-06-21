صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمور:سابق ایس ڈی اوسیپکو، لائن مین پربجلی چوری کا الزام

  • کراچی
کشمور:سابق ایس ڈی اوسیپکو، لائن مین پربجلی چوری کا الزام

کشمور (نمائندہ دنیا)سابق ریٹائرڈ ایس ڈی او سیپکو غوث بخش کلوڑ نے سیپکو عملے پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔۔۔

 انکا کہنا ہے کہ کشمور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے پیچھے بعض لائن مینوں کا ہاتھ ہے ، جو بجلی چوری کرائے جانے کو چھپانے کے لیے مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ بجلی چوری میں سیپکو کا عملہ 80فیصد ملوث ہے ، کشمور کے لائین میں فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے ، شہر کے لائین مین کرپشن کر کے کروڑوں کی جائیدادیں بنگلے اور زمینیں خرید لی ہیں، ہم چیئرمین واپڈا اور چیف انجینئر سیپکو سکھر سے مطالبہ کرتے ہیں انکے کیخلاف انکوائری کر کے کارروائی کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کابوستان زہرہ امام بارگاہ میں سکیورٹی امور کا جائزہ

ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کاتحصیل کمالیہ میں محرم انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاشہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

جھنگ:محرم میں امن برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ

4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل