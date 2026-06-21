کشمور:سابق ایس ڈی اوسیپکو، لائن مین پربجلی چوری کا الزام
کشمور (نمائندہ دنیا)سابق ریٹائرڈ ایس ڈی او سیپکو غوث بخش کلوڑ نے سیپکو عملے پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔۔۔
انکا کہنا ہے کہ کشمور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے پیچھے بعض لائن مینوں کا ہاتھ ہے ، جو بجلی چوری کرائے جانے کو چھپانے کے لیے مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ بجلی چوری میں سیپکو کا عملہ 80فیصد ملوث ہے ، کشمور کے لائین میں فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے ، شہر کے لائین مین کرپشن کر کے کروڑوں کی جائیدادیں بنگلے اور زمینیں خرید لی ہیں، ہم چیئرمین واپڈا اور چیف انجینئر سیپکو سکھر سے مطالبہ کرتے ہیں انکے کیخلاف انکوائری کر کے کارروائی کی جائے۔