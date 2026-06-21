حیدر آباد:پولیس کی جواریوں کیخلاف کارروائیاں، 12ملزم گرفتار
عامل کالونی سے 8، حرکیمپ سے 4گرفتاریاں ہوئیں، ملزمان کیخلاف مقدمات درجبلدیہ سے بھی پولیس نے چوری، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4ملزم گرفتار کرلئے
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حیدرآباد پولیس کی جانب سے جوئے ، اکڑا پرچی اور دیگر سماجی برائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔مارکیٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر عامل کالونی کچی آبادی، کالی موری کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 8 افراد کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان میں واجد علی قریشی، سہیل قریشی، محمد حاشر قریشی، محمد اجمل، بلال قریشی، محمد ارسلان قریشی، عابد قریشی اور محمد عامر قریشی شامل ہیں۔ بلدیہ پولیس نے حر کیمپ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کیا۔گرفتار ملزمان میں کاشف باگڑی، نثار باگڑی، عابد باگڑی اور ولی باگڑی شامل ہیں۔ دوسری جانب گھروں میں چوری، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4 ملزمان بھی گرفتار کرلئے گئے۔
پولیس کے مطابق بلدیہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گھر میں چوری کی واردات میں ملوث دو ملزمان عباس علی عرف ببلو بھٹی اور شاہد چانڈیو کو گرفتار کرلیا۔ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ سامان، اسٹیبلائزر، پنکھا، سولر وائر اور دیگر اشیا برآمد کرلیں۔ پھلیلی پولیس نے ڈکیتی کی واردات میں مطلوب ملزم عبدالرحمن عرف رپورٹر کو پستول اور گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ سخی پیر پولیس نے دورانِ پٹرولنگ ملزم امیرالدین شیخ کو پستول اور گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے خود کو اسٹریٹ کرمنل ظاہر کرتے ہوئے لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔