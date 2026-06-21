اے این ایف کی کارروائیاں،6 ملزم گرفتار،145کلو منشیات برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) اے این ایف کی ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 7 کارروائیوں میں 2 خواتین سمیت 6 ملزم گرفتار، 2کروڑ 81لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 145.505 کلو گرام منشیات برآمد کرلی گئی۔
ملتان میں واقع کوریئر آفس میں ارجنٹائن سے آنیوالے پارسل میں لیڈیز اسیسریز سے 205 گرام کوکین، ترنول پھاٹک اسلام آباد کے قریب 2ملزموں کے قبضے سے 4.8 کلوگرام چرس ،حسن ابدال اٹک کے قریب گاڑی سے 3.6 کلوگرام چرس برآمد، 2ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ جی ٹی روڈ پشاور کے قریب 2خواتین کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس ،مرتضیٰ چورنگی ملیر کراچی کے قریب 62 کلوگرام آئس ،سٹی بائی پاس ڈسٹرکٹ چاغی کے قریب ٹرک سے 70 کلوگرام افیون ،اسلام آباد کوریئر آفس میں پارسل میں شوز باکس سے 2.5 کلوگرام چرس برآمد ہوئی۔ تمام کارروائیوں کے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔