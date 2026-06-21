جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا
جیکب آباد(نمائندہ دنیا)سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم بارش کے ساتھ ہی شہریوں کو مختلف مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، بارش شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔۔۔
جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، دوسری جانب شہر کی متعدد سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے آمدورفت متاثر ہوئی، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بارش کے بعد بجلی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گلیوں، سڑکوں پر جمع پانی کی فوری نکاسی کی جائے۔