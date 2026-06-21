صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا

  • کراچی
جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا

جیکب آباد(نمائندہ دنیا)سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم بارش کے ساتھ ہی شہریوں کو مختلف مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، بارش شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔۔۔

 جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، دوسری جانب شہر کی متعدد سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے آمدورفت متاثر ہوئی، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بارش کے بعد بجلی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گلیوں، سڑکوں پر جمع پانی کی فوری نکاسی کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کابوستان زہرہ امام بارگاہ میں سکیورٹی امور کا جائزہ

ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کاتحصیل کمالیہ میں محرم انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاشہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

جھنگ:محرم میں امن برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ

4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل