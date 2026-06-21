جے پی ایم سی :کینیا کے ماہرین نے روبوٹک آلات کی اسٹرلائزیشن کی تربیت لی
کراچی (اسٹاف رپورٹر ) جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر(جے پی ایم سی )میں بین الاقوامی تربیت، کینیا سے آنے والے سی ایس ایس ڈی ماہرین نے ورسیس روبوٹک آلات کی اسٹرلائزیشن کی تربیت حاصل کی۔
بین الاقوامی تعلیمی تعاون میں ایک اور اہم سنگِ میل عبور کرتے ہوئے ، آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، نیروبی (کینیا) کے سی ایس ایس ڈی ماہرین نے 20 جون 2026 کو جے پی ایم سی کراچی کے سنٹرل اسٹرائل سپلائی ڈیپارٹمنٹ (سی ایس ایس ڈی) کا دورہ کیا ۔دورے کے دوران وفد نے ورسیس روبوٹک سرجری کے آلات کی اسٹرلائزیشن اور ڈی کنٹیمنیشن (جراثیم سے پاک کرنے ) کے عمل سے متعلق خصوصی تربیت حاصل کی۔ یہ تربیت جے پی ایم سی کے سی ایس ایس ڈی فیکلٹی کی جانب سے انچارج آپریشن تھیٹرز جے پی ایم سی کی نگرانی میں فراہم کی گئی، جس کا مقصد جدید روبوٹک سرجیکل آلات کے محفوظ استعمال اور ان کی بین الاقوامی معیار کے مطابق دیکھ بھال اور اسٹرلائزیشن کے بہترین طریقۂ کار سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔یہ دورہ چھ ماہ قبل ہونے والی اس تربیتی سرگرمی کا تسلسل ہے ، جب بین الاقوامی سرجنوں کے ایک وفد نے روبوٹک سرجری کی عملی تربیت کے لیے جے پی ایم سی کا دورہ کیا تھا۔ جے پی ایم سی اس وقت خطے کا واحد ادارہ ہے جو بین الاقوامی سرجنوں کو روبوٹک سرجری اور اس سے متعلق اسٹرائل پروسیسنگ پروٹوکولز کی تربیت فراہم کر رہا ہے ۔جے پی ایم سی انتظامیہ علم کے تبادلے ، عالمی صحت کے شراکتی منصوبوں، اور مریضوں کی نگہداشت و جراحی جدت میں عالمی معیار برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔