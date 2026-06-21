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کراچی :ٹرانسپورٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال،شہری پریشان

  • کراچی
کراچی :ٹرانسپورٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال،شہری پریشان

سندھ حکومت نے ہڑتال ختم کرانے کیلئے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے

کراچی(این این آئی)کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی جس کے باعث گزشتہ دو روز کی طرح ہفتے کو بھی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کا تیسرا روز تھا، تاہم سندھ حکومت کی جانب سے ہڑتال ختم کرانے لیے تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے ۔ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے سبب غریب شہری مزدوری اور ملازمتوں پر جانے کے لیے پیدل چلنے پر مجبور ہیں جبکہ سول اور جناح اسپتال جانے والے غریب شہری بھی رل گئے ۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے عام شہری ملازمتوں پر جانے کے لیے بری طرح پریشان رہے ۔دوسری جانب کراچی میں ٹرانسپورٹ بند ہونے سے آن لائن ٹرانسپورٹ سروس پر دباؤ بڑھ گیا جس کے سبب چنگچی رکشہ اور آن لائن سروسز کے کرایوں میں اضافہ ہوگیا۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے پرائیویٹ گاڑیاں چلانے والوں کی چاندی ہوگئی۔

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