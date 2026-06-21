اپنے سروں سے جاگیردار، وڈیرے ہٹانے کی ضرورت ،حافظ نعیم
کراچی 40 سال سے عذاب کا شکار، 259 افراد کو زندہ جلانے والے قاتل بری ہوگئےگھرانوں کو انصاف نہ ملا،پی پی اور متحدہ نے شہر تباہ و برباد کردیا،ممبر شپ مہم سے خطاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی شکل میں وڈیرے اور جاگیردار کراچی کے وسائل پر قابض ہیں اور شہر کی ترقی کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے ، کراچی 40 سال سے عذاب کا شکار ہے ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے شہر کو تباہ و برباد کردیا، بھتہ خوری، بوری بند لاشوں سے شہر کی شناخت بگاڑی گئی ، 259 افراد کو زندہ جلانے والے قاتلوں کو بری تو کر دیا گیا لیکن ان کے گھرانوں کو انصاف نہ مل سکا ، اعتراف جرم میں ایک فرد کا یہ بیان موجود ہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے کہ اسے آخر بھتہ خور، سسٹم چلانے والے اور کرپشن ہی کیوں پسند ہے ، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نعمت اللہ خان اور عبد الستار افغانی جیسے لوگ کیوں پسند نہیں آتے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ کی شب یوپی موڑ نارتھ ضلع شمالی اور لاسی گوٹھ بھٹائی چوک ضلع گڈاپ میں جماعت اسلامی کے تحت جاری ملک گیر ممبر شپ مہم کے سلسلے میں لگائے گئے کیمپوں کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن نے شہریوں کو ممبر شپ فارم بھرواکر جماعت اسلامی کا ممبر بنایا جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔
حافظ نعیم نے مزید کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے سوا کسی پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی، جماعت اسلامی پورے ملک میں واحد توانا آواز تھی جس کی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت پٹرول کی قیمتیں کم کرنے پر مجبور ہوئی، عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے باوجود اب بھی پٹرول مہنگا ہے ، ہمارا مطالبہ ہے قیمت 225روپے فی لٹر اور لیوی کا مکمل خاتمہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا عوام اشیائے خور و نوش سمیت تمام اشیا پر ٹیکس دے رہے ہیں، حالات کی بہتری کے لیے جدوجہد مزید تیز کرنے اور اپنے سروں پر سے جاگیرداروں، وڈیروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے ،کراچی کے عوام ایسے لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل نہ ہونے دیں جو شہریوں کا استحصال کرتے ہیں، نوجوان جماعت اسلامی کے ممبر بنیں ،کراچی کی آواز بنیں ، ایک قوت بنیں، جب انتخابات کا موقع آئے تو اپنے مینڈیٹ کی حفاظت بھی کریں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی جانب سے اختیارات و وسائل نہ دیے جانے کے باوجود جماعت اسلامی کے منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز نامساعد حالات میں کام کررہے ہیں، ہمارے نمائندے کام کرتے ہیں تو قابض میئر کو پریشانی ہو جاتی ہے۔