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وزیراعلیٰ اور صوبائی وزرا کا صبا حیدر کے اہلخانہ اور رضا ہارون سے اظہار تعزیت

  • کراچی
وزیراعلیٰ اور صوبائی وزرا کا صبا حیدر کے اہلخانہ اور رضا ہارون سے اظہار تعزیت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ پیپلز پارٹی کی سرگرم کارکن و سوشل میڈیا ایکٹویسٹ مرحومہ صبا حیدر اور وزیراعلیٰ کے معاونِ خصوصی رضا ہارون کی رہائش گاہوں کا دورہ کیا اور ان کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔

وزیراعلیٰ گلستانِ جوہر میں پیپلز پارٹی کی مرحومہ کارکن صبا حیدر کی رہائش گاہ پہنچے ۔ وزیراعلیٰ اور صوبائی وزراء نے صبا حیدر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ مراد علی شاہ نے مرحومہ کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔بعد ازاں وزیراعلیٰ صوبائی وفد کے ہمراہ اپنے معاونِ خصوصی رضا ہارون کے گھر گئے اور ان کے بھائی مصطفی ہارون کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ادھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے صبا حیدر کے انتقال پر اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ صبا حیدر متحرک، باصلاحیت اور نظریاتی کارکن تھیں، صبا حیدر نے پارٹی پیغام عوام تک پہنچانے اور ڈجیٹل میڈیا کے ذریعے پارٹی مؤقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

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