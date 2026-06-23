صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناظم آباد میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات ، مکین سراپا احتجاج

  • کراچی
ناظم آباد میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات ، مکین سراپا احتجاج

کراچی(سٹی ڈیسک )ناظم آباد نمبر2میں مبینہ غیرقانونی پورشن اور تعمیرات ایک بار پھر زور پکڑنے لگی ہیں، جس کے باعث علاقے کے رہائشیوں میں شدید بے چینی اور تشویش پائی جارہی ہے۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات اور درخواستوں کے باوجودبعض متنازع تعمیراتی منصوبے بدستور جاری ہیں۔ علاقہ رہائشیوں نے الزام عائد کیا کہ متعلقہ حکام کو بارہا تحریری اور زبانی شکایات جمع کروائی جاچکی ہیں مگر اب تک کوئی موثرکارروائی نہیں ہوئی ۔رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ غیرقانونی تعمیرات کے باعث ٹریفک ، پارکنگ، پانی، سیوریج اور دیگر مسائل میں اضافہ ہورہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مال روڈ کی تزئین و آرائش اور دلکش بنانے کیلئے پھر تیاری

مون سون سر پر، منصوبہ ادھورا، 15اضلاع تک سمٹ گیا

گوالمنڈی سے 50لاکھ کا جعلی دودھ، محلول،مشینری پکڑی گئی

یو ای ٹی داخلے ،کمبائنڈ انٹری ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ مکمل، نتائج کا اعلان آج

گورنر پنجاب کاامام بارگاہ کی سکیورٹی کا جائزہ ،مجلس میں شرکت

اے آئی کو پرائمری سطح پر بطورمضمون متعارف کرانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس