صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:نارا کینال میں پانی کی قلت کیخلاف ایف او سی کا اجلاس

  • کراچی
میرپورخاص:نارا کینال میں پانی کی قلت کیخلاف ایف او سی کا اجلاس

میرپورخاص (بیورورپورٹ) نارا کینال میں پانی کی شدید قلت کے خلاف فارمرز آرگنائزیشن (ایف او سی) کا ایک اہم اجلاس چیئرمین ایف او سی جاوید جونیجو کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔

 جس کی صدارت چیئرمین جاوید احمد جونیجو اور جنرل سیکریٹری محمد ایوب وسان نے کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں ایم ڈی سیڈا اور ڈائریکٹر نارا کینال سے ملاقات کرکے پانی کی مصنوعی قلت اور دیگر مسائل کے حل کے ساتھ منصفانہ پانی کی تقسیم کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پورے سندھ میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد تک کمی

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

بی آئی ایس پی بینظیر بھٹو کے وژن کا دیرپا عکس ، آصفہ بھٹو

یکم جنوری سے راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ

اٹک ، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی ایک روزہ اعزازی ڈپٹی کمشنر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس