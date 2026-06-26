صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکیورٹی انتظامات کے پیشِ نظر صدر موبائل مارکیٹ بند

  • کراچی
سیکیورٹی انتظامات کے پیشِ نظر صدر موبائل مارکیٹ بند

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)محرم الحرام کے تقدس اور سیکیورٹی انتظامات کے پیشِ نظر صدر موبائل مارکیٹ مکمل طور پر بند رہی، تاہم تاجروں کے مسائل اور مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے۔۔

 صدر کراچی موبائل اینڈ الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسی ایشن (کمیڈا)کی قیادت متحرک رہی۔تفصیلات کے مطابق صدر کمیڈا محمد منہاج گلفام اور دیگر عہدیداران نے صدر موبائل مارکیٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران مارکیٹ کی بجلی اچانک منقطع ہو گئی، جس پر صدر کمیڈا نے فوری طور پر کے الیکٹرک حکام سے رابطہ کیا اور بجلی کی جلد بحالی کے لیے اقدامات کی درخواست کی۔دورے کے دوران مارکیٹ کے مختلف امور، تاجروں کو درپیش مسائل اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ سیکیورٹی انتظامات کی بھی نگرانی کی گئی۔اس موقع پر کمیڈا کے وائس چیئرمین لاء اینڈ آرڈر سہیل ہنانی بھی موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

9,10محرم :میٹرو،سپیڈوبس سروسز عارضی معطل

روبوٹک سرجری کیلئے سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

سی سی پی او لاہور کا مختلف امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کادورہ

سید منور حسنؒ امتِ مسلمہ کا درد رکھنے والے قائد تھے :جمعیت

پانڈو سٹریٹ کے جلوس کے راستے پر مشینری اور عملہ تعینات

امن و امان کے فروغ کیلئے مشترکہ کوششیں ناگزیر :گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ