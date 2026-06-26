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پولیس موبائل گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو ٹکر مار کر فرار

  • کراچی
پولیس موبائل گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو ٹکر مار کر فرار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے ڈیفنس میں پروٹوکول میں شامل پولیس کی موبائل گھر کے باہر گاڑی سے ٹکرا کر فرار ہوگئی۔۔۔

ڈیفنس میں گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو پروٹوکول میں شامل تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری اور پھر ڈرائیور نے ایک سیکنڈ بعد گاڑی دوڑا دی۔پولیس موبائل کی ٹکر اس قدر زور سے لگی کہ کھڑی ہوئی گاڑی اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئی جبکہ اُس کے پچھلے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی تاہم پروٹوکول اور پولیس موبائل کے حوالے سے فوری طور پر کوئی معلومات سامنے نہیں آسکیں۔

 

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