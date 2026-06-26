صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتحاد المدارس کی کانفرنس علما و مشائخ کی بھرپور شرکت

  • کراچی
اتحاد المدارس کی کانفرنس علما و مشائخ کی بھرپور شرکت

کراچی(این این آئی)اتحاد المدارس الاسلامیہ پاکستان کے زیر اہتمام محرم الحرام میں ضابطہ اخلاق و پیغام امن کے فروغ کیلئے۔۔

 اتحاد امت وبین المسالک والمذاہب ہم آہنگی کے عنوان سے نارتھ ناظم آباد کراچی میں اہم کانفرنس منعقد کی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علما و مشائخ نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ایران و امریکہ کشیدگی کے خاتمے اور قیام امن کیلئے پاکستان کے قابل ستائش خدمات و کامیاب سفارت کاری کو سراہتے ہوئے اسے مشرق وسطی اورعالم امن کا ضامن قرار دیا اور کانفرنس میں وطن عزیز میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کی مذمت کی۔ مقررین نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کو ملک میں قیام امن اور باہمی احترام و رواداری کی کوششوں کو خوش آئند قرار دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم، نشتر ہسپتال میں انتظامات مکمل، 30 بستروں کا وارڈ مختص

پرائمری نصاب میں اے آئی شامل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کا جلوس روٹ دورہ، انتظامات جائزہ

کمشنر کا کارڈیالوجی ہسپتال دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ

کمشنر، آر پی او کے دورے ، محرم انتظامات کا تفصیلی جائزہ

آر پی او، کمشنر کا خان پور کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ